Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, bir zamanlar yemyeşil olan bölgeyi kapkara bir manzaraya dönüştürdü. Yanan alanlar drone ile görüntülendi, doğanın kara yüzü gözler önüne serildi.

Yangının sebebi kıvılcım

Yatağan'ın Yava Mahallesi'nde saat 13.25'te başlayan orman yangını, ilk belirlemelere göre arı kovanlarının tütsülenmesi sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandı. Kıvılcımlar hızla kurak ormanlık alana sıçradı ve rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri hızla olay yerine intikal ederek hem havadan hem de karadan yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Simsiyah bir orman manzarası

Yangının ardından drone ile kaydedilen görüntüler, bölgenin ne kadar büyük bir zarara uğradığını ortaya koydu.