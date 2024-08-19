Urla Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Klazomenai U12 Futbol Turnuvası, 18 Ağustos 2024 Pazar günü oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Heyecan dolu müsabakada, Urla Belediye Spor Kulübü, Güzelbahçe FK’yı 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Genç sporcuların mücadelesi takdir topladı

16-17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvada Aydın, Manisa ve İzmir’den 20 amatör takım sahada kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın ilk iki gününde takımlar grup müsabakalarında ter döktü ve futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Sporun birleştirici gücü "Dostluk ve Kardeşlik"

Ödül töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, sporun dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğine dikkat çekti. Başkan Balkan, “Gençlerimiz üç gün boyunca bize unutulmaz anlar yaşattı. Gelecek yıllarda bu turnuvayı daha da genişleterek devam ettirmeyi planlıyoruz. Tüm sporcularımıza dostluğun kazandığı bir kariyer diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl daha büyük bir organizasyon bekleniyor

Urla Belediye Başkanı'nın açıklamalarına göre, Klazomenai U12 Turnuvası, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı olarak düzenlenecek. Urla'da sporseverleri gelecek yıl daha büyük bir futbol şöleni bekliyor.