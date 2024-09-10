Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 10 Eylül Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

10 Eylül Salı 2024

DALAMAN / MUĞLA

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altıntas Mh. ( Seyfettin İnce 41. Sk. Aydınlar 5. Sk. Aydınlar 5. Sk. Aydınlar Cd. Aydınlar Cd. Orkide Sk. Orkide Sk. Seyfettin İnce 39. Sk. Seyfettin İnce 39. Sk. Seyfettin İnce Cd. Seyfettin İnce Cd. İstiklal Cd. İstiklal Cd. Gazi Blv. Gazi Blv. Gazi 17. Sk. Gazi 17. Sk. Seyfettin İnce 41. Sk. Gazi 8 Sk. Gazi 8 Sk. )

Hürriyet Mh. ( Emek Sk. Emek Sk. Gazi Bayram Diker Cd. Gazi Bayram Diker Cd. Kıbrıs Sk. Kıbrıs Sk. Seyfettin İnce Cd. Seyfettin İnce Cd. Ziya Gökalp 1. Sk. Ziya Gökalp 1. Sk. Gazi Blv. Gazi Blv. Seyfettin İnce 32. Sk. Seyfettin İnce 32. Sk. İlhanlar Sk. İlhanlar Sk. İstiklal 2. Sk. İstiklal 2. Sk. Seyfettin İnce 34. Sk. Seyfettin İnce 34. Sk. )

FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gökçeovacık Mh. ( Çörtmek Sokak Çörtmek Sokak Gedez Sokak Çörtmek Sokak Çörtmek Sokak Gedez Sokak Gedez Sokak gökçeovacık gökçeovacık Çalbalı Sk. Çalbalı Sk. Çörtmek Sk. Çörtmek Sk. Gedez Sk. Gedez Sk. Eski Gökçeovacık Sk. Eski Gökçeovacık Sk. Yeni Pınar Sk. Yeni Pınar Sk. )

Göcek Mh. ( Zeytinli Ada Küme Evleri Zeytinli Ada Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Belenpınar Küme Evleri Belenpınar Küme Evleri Zeytinli Ada Küme Evleri Zeytinli Ada Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Taşbaşı Küme Evleri Belenpınar Küme Evleri Belenpınar Küme Evleri )

Kayadibi Mh. ( Kepez Sk. Kepez Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ölüdeniz Mh. ( 178. Sk. İncirlik Cd. İncirlik Cd. 57. Sk. 57. Sk. 36. Sk. İncircik Cd. İncircik Cd. 41. Sk. 41. Sk. 178. Sk. 36. Sk. 257. Sk. 257. Sk. Mollahasan Ovacık Cd. Mollahasan Ovacık Cd. City Villas İçi Yolu City Villas İçi Yolu 256. Sk. 256. Sk. Fethibey Cd. Fethibey Cd. 38. Sk. 38. Sk. 176. Sk. 176. Sk. 177. Sk. 177. Sk. 258. Sk. 258. Sk. 255. Sk. 255. Sk. Sarnıç Cd. Sarnıç Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cd. Yeşil Vadi Cd. Yeşil Vadi Cd. 43. Sk. 43. Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beyciler Mh. ( Merkez Sk. Beyciler Mücavir Sk. Beyciler Mücavir Sk. Merkez Sk. Merkez sk. Merkez sk. Merkez Sk. Beyciler Mücavir Sk. Beyciler Mücavir Sk. Merkez Sk. Merkez sk. Merkez sk. )

Gökpınar Mh. ( Gökpınar Sk. Gökpınar Sk. Gökpınar Sk. Gökpınar Sk. )

Kısırlar Mh. ( Çörtlen Mevki Çörtlen Mevki Merkez_89 sk. Merkez_89 sk. Çörtlen Mevki Çörtlen Mevki Merkez_89 sk. Merkez_89 sk. )

Demirciler Mh.

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Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.