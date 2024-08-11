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Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 12 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi. İşte detaylar:

Milas İlçesinde Elektrik Kesintileri

  • Saat: 09:00 - 15:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Meşelik Mh., Dörttepe Mh., Kemikler Mh.

  • Saat: 09:00 - 15:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Bafa Mh.

Seydikemer İlçesinde Elektrik Kesintileri

  • Saat: 10:00 - 17:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Gerişburnu Mh.

Bodrum İlçesinde Elektrik Kesintileri

  • Saat: 09:00 - 13:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Karabağ Mh., Turgutreis Mh.

Yatağan İlçesinde Elektrik Kesintileri

  • Saat: 10:00 - 16:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Çukuröz Mh.

Marmaris İlçesinde Elektrik Kesintileri

  • Saat: 04:00 - 05:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Armutalan Mh., İçmeler Mh.

  • Saat: 09:00 - 12:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Armutalan Mh.

  • Saat: 13:00 - 15:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Armutalan Mh.

  • Saat: 09:00 - 12:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Çamlı Mh.

  • Saat: 13:00 - 16:00
    Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    Bölge: Çamlı Mh.

Kaynak: Haber Merkezi