Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 12 Ağustos Pazar günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi. İşte detaylar:
Milas İlçesinde Elektrik Kesintileri
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Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Meşelik Mh., Dörttepe Mh., Kemikler Mh.
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Saat: 09:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Bafa Mh.
Seydikemer İlçesinde Elektrik Kesintileri
- Saat: 10:00 - 17:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Gerişburnu Mh.
Bodrum İlçesinde Elektrik Kesintileri
- Saat: 09:00 - 13:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Karabağ Mh., Turgutreis Mh.
Yatağan İlçesinde Elektrik Kesintileri
- Saat: 10:00 - 16:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Çukuröz Mh.
Marmaris İlçesinde Elektrik Kesintileri
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Saat: 04:00 - 05:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Armutalan Mh., İçmeler Mh.
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Saat: 09:00 - 12:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Armutalan Mh.
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Saat: 13:00 - 15:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Armutalan Mh.
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Saat: 09:00 - 12:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Çamlı Mh.
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Saat: 13:00 - 16:00
Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölge: Çamlı Mh.