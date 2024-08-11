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Muğla 'nın çeşitli ilçelerinde, 12 Ağustos Pazar günü elektrik kesinti leri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi. İşte detaylar:

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