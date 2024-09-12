Başkan Ahmet Aras’ın Fransa ziyaretinin ilk durağı Côte d'Azur Bölgesi oldu. Burada, organik tarım ve zeytincilik konularında Aix-en-Provence bölgesinde bilgi sağlayıcı toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca, bölgedeki üzüm bağları yerinde incelendi. Aras, Fransa’nın Nice şehri belediye başkan yardımcısı, Côte d'Azur Metropolü Başkan Yardımcısı, Euromed Şehirler Ağı Başkan Vekili ve AVITEM Başkanı Agnès Rampal ile sürdürülebilirlik, iklim krizi ve denizcilik konularında kapsamlı bir görüşme yaptı.

Turizm ve kent diplomasisi üzerine stratejiler

Cannes Belediye Başkan Yardımcısı Thomas de Parente ile yapılan görüşmelerde, turizm, denizcilik, ve kültürel işbirlikleri ele alındı. Cannes’de gerçekleştirilen 2024 Yatçılık Fuarı’nda, Türkiye’den katılan firmalarla temaslar sağlandı ve Muğla ile Cannes arasında işbirlikleri oluşturma konusunda görüşmeler yapıldı.

Akıllı kent uygulamaları ve teknolojik işbirlikleri

Başkan Aras, Sophia-Antipolis Teknoloji Bölgesi Gelişim Direktörü ile akıllı kentler, yapay zeka, sağlık ve temiz-yeşil enerji gibi alanlarda uygulama örnekleri hakkında bilgi aldı. Antibes Belediye Başkanı Jean Leonettı ile yapılan görüşmede su yönetimi ve akıllı kent uygulamaları üzerine işbirlikleri için çalışma ekipleri oluşturulması kararlaştırıldı.

Geri dönüşüm ve çevre koruma çalışmaları

Nice’deki Haliotis 2 Atık Su Geri Dönüşüm Tesisi ziyareti, atık suların yeniden kullanıma kazandırılması ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahip. Bu ziyaret, MUSKİ ile Nice Haliotis 2 arasında işbirliği çalışmalarının temellerini attı. Ayrıca, Eau d’Azur Misyon Uzmanı Timur Aksanal’ın sunumu eşliğinde detaylı bir saha gezisi gerçekleştirildi.

Başkan Aras’tan açıklamalar

Başkan Ahmet Aras, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Fransa’daki tarım ve sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde görme fırsatımız oldu. Bu işbirlikleri, Muğla’nın dünya kentleriyle olan ilişkilerini güçlendirecek ve vizyonumuzu ilerletecek.” dedi.