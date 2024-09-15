Muğla'da 15 Eylül Pazar günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 30°C'ye kadar çıkacak ve akşam saatlerinde ise 20°C'ye düşecek. Nem oranında ise günün ilerleyen saatlerinde belirgin bir artış gözlemlenecek.

Saatlik Hava Durumu Detayları

- 12.00 - 15.00: Bu saat diliminde sıcaklık 30°C seviyesinde olacak ve hissedilen sıcaklık da 30°C olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 41 civarında seyredecek, bu da hava koşullarının oldukça rahat olduğunu gösterecek. Rüzgar ortalama olarak saatte 14 km hızla esecek ve maksimum rüzgar hızı 38 km/sa'ye ulaşacak. Bu durum, güneşli saatlerin oldukça sıcak geçeceğini ancak rüzgarın bu sıcaklığı bir nebze hafifleteceğini belirtiyor.

- 15.00 - 18.00: Sıcaklık bu saat diliminde 27°C'ye düşecek ve hissedilen sıcaklık ise 28°C olacak. Nem oranı yüzde 57'ye yükselecek, bu da hava hissinin biraz daha bunaltıcı olabileceği anlamına geliyor. Ortalama rüzgar hızı 16 km/sa olacak ve maksimum rüzgar hızı 40 km/sa'ye çıkacak. Rüzgarın bu hızda esmesi, özellikle dışarıda olanlar için daha serinletici bir etki yaratabilir.

- 18.00 - 21.00: Akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık 23°C'ye gerileyecek ve bu sıcaklık hissi de 23°C olacak. Nem oranı yüzde 70'e yükselecek, bu da hava koşullarının akşam saatlerinde daha nemli ve biraz daha boğucu olabileceği anlamına geliyor. Ortalama rüzgar hızı 15 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 37 km/sa olacak.

- 21.00 - 24.00: Geceye girerken sıcaklık 20°C olacak ve hissedilen sıcaklık da 20°C olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 71 seviyesine çıkacak ve rüzgarın ortalama hızı 10 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 34 km/sa olacak. Gece saatlerinde nemin artması ve rüzgar hızının düşmesi, açık havada vakit geçirenler için daha rahat bir ortam sağlayabilir.