Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 17 Eylül Salı günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
17 Eylül Salı 2024
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaçulha Mh. ( 280. Sk. 70. Sk. 70. Sk. 83. Sk. 83. Sk. 42. Sk. 42. Sk. 76. Sk. 76. Sk. 75. Sk. 75. Sk. 147. Sk. 147. Sk. 173. Sk. 173. Sk. 257. Sk. 257. Sk. 231. Sk. 231. Sk. 135. Sk. 135. Sk. 79. Sk. 79. Sk. 175. Sk. 175. Sk. 139. Sk. 139. Sk. 82. Sk. 82. Sk. 151. Sk. 151. Sk. 129. Sk. 129. Sk. 144. Sk. 144. Sk. 126. Sk. 126. Sk. 101. Sk. 101. Sk. 74. Sk. 74. Sk. 249. Sk. 249. Sk. 243. Sk. 243. Sk. 241. Sk. 241. Sk. 271. Sk. 271. Sk. 39. Sk. 280. Sk. 70. Sk. 70. Sk. 83. Sk. 83. Sk. 42. Sk. 42. Sk. 76. Sk. 76. Sk. 75. Sk. 75. Sk. 147. Sk. 147. Sk. 173. Sk. 173. Sk. 257. Sk. 257. Sk. 231. Sk. 231. Sk. 135. Sk. 135. Sk. 79. Sk. 79. Sk. 175. Sk. 175. Sk. 139. Sk. 139. Sk. 82. Sk. 82. Sk. 151. Sk. 151. Sk. 129. Sk. 129. Sk. 144. Sk. 144. Sk. 126. Sk. 126. Sk. 101. Sk. 101. Sk. 74. Sk. 74. Sk. 249. Sk. 249. Sk. 243. Sk. 243. Sk. 241. Sk. 241. Sk. 271. Sk. 271. Sk. 39. Sk. 39. Sk. 116. Sk. 116. Sk. 97. Sk. 97. Sk. 99. Sk. 99. Sk. 103. Sk. 103. Sk. 133. Sk. 133. Sk. 80. Sk. 80. Sk. 15. Sk. 15. Sk. 255. Sk. 255. Sk. 88. Sk. 88. Sk. 142. Sk. 142. Sk. 138. Sk. 138. Sk. 58. Sk. 58. Sk. Alparslan Türkeş Cd. 272. Sk. 22. Sk. 22. Sk. 40. Sk. 40. Sk. Kadir Özdemir Cd. Kadir Özdemir Cd. Mustafa Severoğlu Cd. Mustafa Severoğlu Cd. Şehit Halil Boz Cd. Şehit Halil Boz Cd. Eşref Börekçi Cd. Eşref Börekçi Cd. Mustafa Kiremitli Cd. Mustafa Kiremitli Cd. 49. Sk. 49. Sk. 71. Sk. 71. Sk. 162. Sk. 162. Sk. 118. Sk. 118. Sk. 18. Sk. 18. Sk. Meğri Cd. Meğri Cd. Mehmet Kocatepe Cd. Mehmet Kocatepe Cd. 27. Sk. 27. Sk. 382. Sk. 382. Sk. 225. Sk. Alparslan Türkeş Cd. 676. Sk. 676. Sk. 225. Sk. 155. Sk. 155. Sk. 159. Sk. 159. Sk. 191. Sk. 191. Sk. 195. Sk. 195. Sk. Beylik Cd. Beylik Cd. Can Dayı Cd. Can Dayı Cd. Kurtlar Cd. Kurtlar Cd. 458. Sk. 458. Sk. 44. Sk. 44. Sk. 46. Sk. 46. Sk. 136. Sk. 136. Sk. 50. Sk. 50. Sk. 48. Sk. Narlı Cd. Narlı Cd. Yusuf Çaylı Cd. Yusuf Çaylı Cd. 53. Sk. 53. Sk. 179. Sk. 179. Sk. 221. Sk. 221. Sk. 219. Sk. 219. Sk. 13. Sk. 13. Sk. 33. Sk. 33. Sk. 43. Sk. 43. Sk. 55. Sk. 55. Sk. 89. Sk. 89. Sk. 130. Sk. 130. Sk. 157. Sk. 157. Sk. 268. Sk. 268. Sk. 153. Sk. 153. Sk. 251. Sk. 251. Sk. 316. Sk. 316. Sk. 91. Sk. 91. Sk. 272/1. Sk. 124. Sk. 124. Sk. 132. Sk. 132. Sk. 278. Sk. 278. Sk. 284. Sk. 284. Sk. 51. Sk. 51. Sk. 87. Sk. 87. Sk. 245. Sk. 245. Sk. 302. Sk. 302. Sk. 223. Sk. 223. Sk. 227. Sk. 227. Sk. 164. Sk. 164. Sk. 298. Sk. 298. Sk. 306. Sk. 306. Sk. Çamlıcatepe Sitesi İçi Yolu Çamlıcatepe Sitesi İçi Yolu Doktor Devlet Bahçeli Cumhuriyet Blv. Doktor Devlet Bahçeli Cumhuriyet Blv. Komşu Cd. Komşu Cd. Mut Deresi Cd. Mut Deresi Cd. 59. Sk. 59. Sk. 63. Sk. 63. Sk. 65/1. Sk. 65/1. Sk. Doktor Devlet Bahçeli Çalıca Blv. Doktor Devlet Bahçeli Çalıca Blv. 48. Sk. Atatürk Blv. 45. Sk. 45. Sk. 86. Sk. 86. Sk. 224. Sk. 224. Sk. 35. Sk. 272. Sk. 35. Sk. 31. Sk. 31. Sk. 122. Sk. 122. Sk. 274. Sk. 274. Sk. 270. Sk. 270. Sk. 300. Sk. 300. Sk. 85. Sk. 85. Sk. 17. Sk. 17. Sk. 318. Sk. 318. Sk. 174. Sk. 174. Sk. 37. Sk. 37. Sk. 217. Sk. 217. Sk. 140. Sk. 140. Sk. 134. Sk. 134. Sk. 193. Sk. 193. Sk. 109. Sk. 109. Sk. 60. Sk. 60. Sk. 56. Sk. 56. Sk. 267. Sk. 267. Sk. 181. Sk. 181. Sk. 165. Sk. 165. Sk. 26. Sk. 26. Sk. 280. Sk. 57. Sk. 57. Sk. 39 Sk. 39 Sk. Katip Emin Cd. Katip Emin Cd. Atatürk Blv. 272/1. Sk. )
Pazaryeri Mh. ( 382. Sk. 382. Sk. )
Menteşeoğlu Mh. ( Yusuf Çaylı Cd. Yusuf Çaylı Cd. 737. Sk. 737. Sk. 676. Sk. 676. Sk. )
Çamköy Mh. ( Milciler Sk. Milciler Sk. Karaltı Sk. Karaltı Sk. Yurt Sk. Yurt Sk. Sanayi Cd. Sanayi Cd. Pınar Sk. Pınar Sk. Öküzcüoğlu Sk. Öküzcüoğlu Sk. 195. Sk. 195. Sk. Kurtlar Cd. Kurtlar Cd. Yaylalılar Sk. Yaylalılar Sk. Alparslan Türkeş Cd. Alparslan Türkeş Cd. Gazi Cd. Gazi Cd. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. Kirpitler Cad. Kirpitler Cad. Ardıç Sk. Ardıç Sk. Hacallar Sk. Hacallar Sk. Koç Sk. Koç Sk. Kızıllar Sk. Kızıllar Sk. Kara Hasan Ali Sk. Kara Hasan Ali Sk. Birol Sk. Birol Sk. Arıklar Sk. Arıklar Sk. Tokat Sk. Tokat Sk. Karasaçlı Sk. Karasaçlı Sk. Güvenlik Cd. Güvenlik Cd. Kadılar Sk. Kadılar Sk. Komşu Cd. Komşu Cd. Eğrimeşe Cd. Eğrimeşe Cd. )