İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde Demente Mobilya'nın karşısında büyük bir trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri hızla alındı ve olay yerindeki araçların yol dışına çekilme çalışmaları devam ediyor.

Kazanın detayları

Kaza, Karabağlar istikametine giden araçların yoğun olduğu bir bölgede meydana geldi. Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, çevre güvenliğini sağladı ve trafik akışını yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar, yol kenarına çekilerek trafik akışının en kısa sürede normale dönmesi amaçlanıyor.

Trafik akışı aksadı

Kazanın ardından Yeşillik Caddesi'ndeki trafik akışı büyük ölçüde aksadı. Şu an için trafik yoğunluğu, kazanın meydana geldiği noktadan geriye doğru uzanıyor ve akım sonu Şaraphane Köprü mevkiinde yoğunlaşıyor. Bu güzergahı kullanacak olan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor.