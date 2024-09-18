Muğla’da 18 Eylül Çarşamba günü, gün boyu parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 27°C'ye kadar çıkarken, akşam saatlerinde 19°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise en yüksek 28°C olacak. Nem oranı yüzde 49 ile yüzde 82 arasında değişirken, rüzgar hızı ortalama 6-13 km/sa arasında esmeye devam edecek.

Öğle saatlerinde rüzgarın gücü biraz daha artacak, ancak ilerleyen saatlerde hafifleyerek akşam boyunca daha sakin bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşerken, nem oranı artıyor ve hissedilen serinlik akşam saatlerinde daha fazla olacak.

Muğla’da bugünkü hava durumu, sıcaklık değişimleri ve nem oranıyla dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde serin bir hava bekleyenler için tedbirli olmakta fayda var.