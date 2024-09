Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 18 Eylül Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

18 Eylül Çarşamba 2024

BODRUM / MUĞLA

Saat : 6:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küçükbük Mh. ( Ersan Evleri İçi Yolu Farilya Değirmentepe Villaları İçi Yolu Küçükbük Evleri İçi Yolu Küçükbük Evleri İçi Yolu Seaview Regency Prestige İçi Yolu Can Villa İçi Yolu Can Villa İçi Yolu Ersan Evleri İçi Yolu Farilya Değirmentepe Villaları İçi Yolu Küçükbük Evleri İçi Yolu Küçükbük Evleri İçi Yolu Seaview Regency Prestige İçi Yolu Can Villa İçi Yolu Can Villa İçi Yolu Necip nalbant sk. Necip nalbant sk. Bülent ecevit cd Bülent ecevit cd 617 sk. 617 sk. Küçükbük Sahil Şeridi Küme Evleri Küçükbük Sahil Şeridi Küme Evleri 632. Sk. 632. Sk. 628. Sk. 628. Sk. 47. Sk. 47. Sk. 49. Sk. 49. Sk. West View 2 Evleri İçi Yolu West View 2 Evleri İçi Yolu Tepe Villaları İçi Yolu Tepe Villaları İçi Yolu Supark Yalıları İçi Yolu Supark Yalıları İçi Yolu Palmira Villaları İçi Yolu Palmira Villaları İçi Yolu Green Beach Resort İçi Yolu Green Beach Resort İçi Yolu Fuga Yaz Sitesi İçi Yolu Fuga Yaz Sitesi İçi Yolu kızılburun cad. kızılburun cad. Değirmenci Evleri İçi Yolu Değirmenci Evleri İçi Yolu Club Sunset Villaları İçi Yolu Club Sunset Villaları İçi Yolu Casa Mia Sitesi İçi Yolu Casa Mia Sitesi İçi Yolu Camekan Evleri Sitesi İçi Yolu Camekan Evleri Sitesi İçi Yolu Boncuk Evler Sitesi İçi Yolu Boncuk Evler Sitesi İçi Yolu Bodrum Loca Evleri İçi Yolu Bodrum Loca Evleri İçi Yolu Beyaz Evler Sitesi İçi Yolu Beyaz Evler Sitesi İçi Yolu 558 558 12 Ev Sitesi İçi Yolu 12 Ev Sitesi İçi Yolu 50. Sk. 50. Sk. Olivya Sk. Olivya Sk. Zeytin Sk. Zeytin Sk. Manolya Sk. Manolya Sk. Petunya Sk. Petunya Sk. Papaty Sk. Papaty Sk. Kamelya Sk. Kamelya Sk. Nazımkent Denizkızı Villaları İçi Yolu Nazımkent Denizkızı Villaları İçi Yolu Muharrem Eskiyapan Ortaokulu İçi Yolu Muharrem Eskiyapan Ortaokulu İçi Yolu Mivara Premium Villas İçi Yolu Mivara Premium Villas İçi Yolu Blumare Evleri İçi Yolu Blumare Evleri İçi Yolu 41. Sk. 41. Sk. 39. Sk. 39. Sk. TRT Dostlar Sitesi İçi Yolu TRT Dostlar Sitesi İçi Yolu Seaview Regency Prestige İçi Yolu 2. Sk. 2. Sk. 35. Sk. 35. Sk. 36. Sk. 36. Sk. 38. Sk. 38. Sk. 43. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 44. Sk. 46. Sk. 46. Sk. 51. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 52. Sk. A. Tengirşenk Cd. A. Tengirşenk Cd. Buruncuk Sk. Buruncuk Sk. Can Arpaç Sk. Can Arpaç Sk. Değirmenci Evleri Değirmenci Evleri Farilya Küçükbük Cd. Farilya Küçükbük Cd. Fevzi Çakmak Cd. Fevzi Çakmak Cd. Fulya Sk. Fulya Sk. Gündoğdu Sk. Gündoğdu Sk. Koza Bodrum Villaları Koza Bodrum Villaları Necip Nalbant Sk. Necip Nalbant Sk. Plaj Çk. Plaj Çk. Reşit Ağa Sitesi Reşit Ağa Sitesi Tepe Villaları Tepe Villaları Yamaç Sk. Yamaç Sk. Begonvil Sitesi İçi Yolu Begonvil Sitesi İçi Yolu Ege Tatil Sitesi İçi Yolu Ege Tatil Sitesi İçi Yolu Ekin Sitesi İçi Yolu Ekin Sitesi İçi Yolu Ersan Evleri İçi Yolu Farilya Değirmentepe Villaları İçi Yolu )

Gündoğan Mh. ( Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Sk. Tutameç Sk. Tutameç Sk. Tepecik Sk. Tepecik Sk. 30. Sk. 30. Sk. Heredot Sitesi Heredot Sitesi Farilya Cd. Farilya Cd. 548 548 Onbaşı Dede Sk. Onbaşı Dede Sk. Naciye Şahin Sk. Naciye Şahin Sk. 27. Sk. 27. Sk. Koyutürk Sk. Koyutürk Sk. Öztop Sk. Öztop Sk. 515. Sk. 515. Sk. Arina 2 Sitesi İçi Yolu Arina 2 Sitesi İçi Yolu Arina 4 Sitesi İçi Yolu Arina 4 Sitesi İçi Yolu Cengiz Alan Evleri İçi Yolu Cengiz Alan Evleri İçi Yolu Gül Villaları İçi Yolu Gül Villaları İçi Yolu Güzel Farilya Evleri İçi Yolu Çam Sk. Çam Sk. 29. Sk. 29. Sk. Akasya Sk. Akasya Sk. Anka Regency Hotel İçi Yolu Anka Regency Hotel İçi Yolu Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Sk. Tutameç Sk. Tutameç Sk. Tepecik Sk. Tepecik Sk. 30. Sk. 30. Sk. Heredot Sitesi Heredot Sitesi Farilya Cd. Farilya Cd. 548 548 Onbaşı Dede Sk. Onbaşı Dede Sk. Naciye Şahin Sk. Naciye Şahin Sk. 27. Sk. 27. Sk. Koyutürk Sk. Koyutürk Sk. Öztop Sk. Öztop Sk. 515. Sk. 515. Sk. Arina 2 Sitesi İçi Yolu Arina 2 Sitesi İçi Yolu Arina 4 Sitesi İçi Yolu Arina 4 Sitesi İçi Yolu Cengiz Alan Evleri İçi Yolu Cengiz Alan Evleri İçi Yolu Gül Villaları İçi Yolu Gül Villaları İçi Yolu Güzel Farilya Evleri İçi Yolu Çam Sk. Çam Sk. 29. Sk. 29. Sk. Akasya Sk. Akasya Sk. Anka Regency Hotel İçi Yolu Anka Regency Hotel İçi Yolu Azure Villaları İçi Yolu Azure Villaları İçi Yolu 528. Sk. 528. Sk. 501 sokak 501 sokak 551 sokak 551 sokak Kızılburun Caddesi Kızılburun Caddesi 561. Sk. 561. Sk. 567. Sk. 567. Sk. My Blue Residence İçi Yolu My Blue Residence İçi Yolu Zümrüt Evleri İçi Yolu Zümrüt Evleri İçi Yolu Yeni Belde Sitesi İçi Yolu Yeni Belde Sitesi İçi Yolu Veterinerler Sitesi İçi Yolu Veterinerler Sitesi İçi Yolu Tankay Konut Yapı Kooperatifi İçi Yolu Tankay Konut Yapı Kooperatifi İçi Yolu Panorama Villaları İçi Yolu Panorama Villaları İçi Yolu Kuberapark İçi Yolu Kuberapark İçi Yolu Denizatı Sitesi İçi Yolu Denizatı Sitesi İçi Yolu Deniz Evleri İçi Yolu Deniz Evleri İçi Yolu Blue Bay Homes İçi Yolu Blue Bay Homes İçi Yolu Sahil Şeridi Küme Evleri Sahil Şeridi Küme Evleri Kaptanoğlu Sk. Kaptanoğlu Sk. Çilek Sitesi İçi Yolu Çilek Sitesi İçi Yolu Yalıkent Tatil Sitesi İçi Yolu Yalıkent Tatil Sitesi İçi Yolu Tire Balım Sultan Sitesi İçi Yolu Tire Balım Sultan Sitesi İçi Yolu Tankay Sitesi İçi Yolu Tankay Sitesi İçi Yolu Opus Beach İçi Yolu Opus Beach İçi Yolu Kolat Evleri 4 İçi Yolu Kolat Evleri 4 İçi Yolu Güzel Farilya Evleri İçi Yolu Aşiyan Sk. Begonya 7. Sk. Begonya 7. Sk. Defne Sitesi İçi Yolu Defne Sitesi İçi Yolu Dört Mevsim Tatil Sitesi İçi Yolu Dört Mevsim Tatil Sitesi İçi Yolu Elmaskent Sitesi İçi Yolu Elmaskent Sitesi İçi Yolu Esentepe Cd. Esentepe Cd. Feslihan Sk. Feslihan Sk. Gelincik Sk. Gelincik Sk. Gül Sk. Gül Sk. Günbükü Evleri İçi Yolu Günbükü Evleri İçi Yolu Günebakan Sk. Günebakan Sk. Hanımel Sk. Hanımel Sk. Karanfil Sk. Karanfil Sk. Kardelen Sk. Kardelen Sk. Krause Vadi Evleri İçi Yolu Krause Vadi Evleri İçi Yolu Kırmızı Değirmen Sitesi İçi Yolu Kırmızı Değirmen Sitesi İçi Yolu Majestik Evleri İçi Yolu Majestik Evleri İçi Yolu Melisa Sitesi İçi Yolu Melisa Sitesi İçi Yolu Melisa Sk. Melisa Sk. Menekşe Sk. Menekşe Sk. Mimoza Sk. Mimoza Sk. Mine Sk. Mine Sk. Nilüfer Sk. Nilüfer Sk. Onurkent Sitesi İçi Yolu Onurkent Sitesi İçi Yolu Palmiye Cd. Palmiye Cd. Papatya Sk. Papatya Sk. Aşiyan Sk. Paradise Evleri İçi Yolu Paradise Evleri İçi Yolu Reyhan Sk. Reyhan Sk. Seba Farilya İçi Yolu Seba Farilya İçi Yolu Solaryum Evleri İçi Yolu Solaryum Evleri İçi Yolu Sümbül Sk. Sümbül Sk. Trafo Sk. Trafo Sk. Troya 1 Sitesi İçi Yolu Troya 1 Sitesi İçi Yolu Vistahill Bodrum İçi Yolu Vistahill Bodrum İçi Yolu Yedi Evler Sitesi İçi Yolu Yedi Evler Sitesi İçi Yolu Yeşilköylüler Sitesi İçi Yolu Yeşilköylüler Sitesi İçi Yolu Yosun Sk. Yosun Sk. Zambak Sk. Zambak Sk. Çamlı Konaklar İçi Yolu Çamlı Konaklar İçi Yolu Çamlıca Cd. Çamlıca Cd. Şebboy Sk. Şebboy Sk. Şirinevler Sitesi İçi Yolu Şirinevler Sitesi İçi Yolu 532. Sk. 532. Sk. Emek Sk. Emek Sk. 522. Sk. 522. Sk. 543. Sk. 543. Sk. 545. Sk. 545. Sk. 563. Sk. 563. Sk. 502. Sk. 502. Sk. 550. Sk. 550. Sk. 506. Sk. 506. Sk. Kabadayı Sk. Kızılburun Cd. Kızılburun Cd. Onurkent Sitesi Onurkent Sitesi İnönü Cd. İnönü Cd. Yasemin Sk. Yasemin Sk. Şehit Uğur Öztop Cd. Şehit Uğur Öztop Cd. Atatürk Cd. Atatürk Cd. 31. Sk. 31. Sk. 26. Sk. 26. Sk. Aşık Veysel Cd. Aşık Veysel Cd. Necip Nalbant Sk. Necip Nalbant Sk. Begonvil Sk. Begonvil Sk. 24. Sk. 24. Sk. Orkide Sk. Orkide Sk. Azmakbaşı Sk. Azmakbaşı Sk. 25. Sk. 25. Sk. Koreli Sk. Koreli Sk. 23. Sk. 23. Sk. Kabadayı Sk. )

Türkbükü Mh. ( 158. sk. 158. sk. 164. Sk. 164. Sk. 160. Sk. 160. Sk. 162. Sk. 162. Sk. Park Hebilköy Villaları İçi Yolu Park Hebilköy Villaları İçi Yolu 165. Sk. 165. Sk. 167 167 Sanatçılar Sitesi İçi Yolu Sanatçılar Sitesi İçi Yolu Hebil Cd. Hebil Cd. 158. Sk. 158. Sk. )

Farilya Mh. ( yale mevkii sk 00732 00732 Balaksın sokak Balaksın sokak Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Cd. Belen Başı Sk. Belen Başı Sk. Begonvil Sk. Begonvil Sk. Balaksın Sk. Balaksın Sk. Aşık Veysel Cd. Aşık Veysel Cd. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Ali Tekkaya Sk. Ali Tekkaya Sk. Akancaklar Sk. Akancaklar Sk. 53. Sk. 53. Sk. 22. Sk. 22. Sk. 21. Sk. 21. Sk. 20. Sk. 20. Sk. Gelin Kayası Sk. Gelin Kayası Sk. Gözlüklü Sk. Gözlüklü Sk. Gündoğan Belediye Otopark Gündoğan Belediye Otopark Hak Sk. Hak Sk. Kanlıkaya Sk. Kanlıkaya Sk. Kızılburun Cd. Kızılburun Cd. Raziyeanne Sk. Raziyeanne Sk. Tanaskalı Sk. Tanaskalı Sk. Yakabağ Sk. Yakabağ Sk. Yalçın Öz Sk. Yalçın Öz Sk. Yassı Kaya Sk. Yassı Kaya Sk. Yılankaya Sk. Yılankaya Sk. İnönü Cd. İnönü Cd. Bülent Ecevit Cd. Bülent Ecevit Cd. Molli Çıkmazı Sk. Molli Çıkmazı Sk. 709. Sk. 709. Sk. 732. Sk. 732. Sk. 29. Sk. 29. Sk. Yale Mevki Sk. Yale Mevki Sk. Mandalin Evleri İçi Yolu Mandalin Evleri İçi Yolu 701. Sk. 701. Sk. Ataman Sk. Ataman Sk. 713. Sk. 713. Sk. Bahçelerin Evleri Küme Evleri Bahçelerin Evleri Küme Evleri 736 736 Ataman Sk. Ataman Sk. yale mevkii sk yalemevkii yalemevkii )





FETHİYE / MUĞLA

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamköy Mh. ( Değirmenbaşı Cd. Değirmenbaşı Cd. Duran Tahir Gazi Cd. Duran Tahir Gazi Cd. Açıllar Sk. Açıllar Sk. )

Çatalarık Mh. ( 1322/2. Sk. 1322/2. Sk. 1300/2. Sk. 1300/2. Sk. Osman Kaya Çevre Yolu Blv. Osman Kaya Çevre Yolu Blv. 1319/1. Sk. 1319/1. Sk. 1306. Sk. 1300/3. Sk. 1300/3. Sk. 1322/1. Sk. 1322/1. Sk. 1304. Sk. 1304. Sk. 1302. Sk. 1302. Sk. 1306. Sk. )

DATÇA / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sındı Mh. ( Sındı Merkez Sk. Sındı Merkez Sk. ZEYTİNCİK ZEYTİNCİK )

ORTACA / MUĞLA

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dalyan Mh. ( 127. Sk. 110. Sk. 110. Sk. Kıydan Sk. Kıydan Sk. Maraş Cd. 123. Sk. 123. Sk. Maraş Cd. 125. Sk. 125. Sk. 127. Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeniköy Mh. ( 454. Sk. 454. Sk. 513. Sk. 460. Sk. 460. Sk. Denizli Muğla Yolu Denizli Muğla Yolu 521. Sk. 521. Sk. 523. Sk. 523. Sk. 456. Sk. 456. Sk. 452. Sk. 452. Sk. Köyaltı Mevkii Küme Evleri Köyaltı Mevkii Küme Evleri 515. Sk. 515. Sk. 513. Sk. )

Ortaköy Mh. ( DİĞER KÜME EVLERİ DİĞER KÜME EVLERİ isimsiz sokak isimsiz sokak Denizli Muğla Yolu Diğer Küme Evleri Diğer Küme Evleri Arapbağı Mevkii Küme Evleri Arapbağı Mevkii Küme Evleri Sungur Konakları İçi Yolu Sungur Konakları İçi Yolu Denizli Muğla Yolu )

Düğerek Mh. ( Kemiklik Mevkii Küme Evleri Kemiklik Mevkii Küme Evleri )

Orhaniye Mh. ( Arapbağı Mevkii Küme Evleri Arapbağı Mevkii Küme Evleri Kavaklı Mevkii Küme Evleri Kavaklı Mevkii Küme Evleri Süpüroğlu Mevkii Küme Evleri Süpüroğlu Mevkii Küme Evleri Diğer Küme Evleri Diğer Küme Evleri )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etrenli Mh. ( Etrenli Merkez Sk. Etrenli Merkez Sk. )

Şenköy Mh. ( Şenköy Merkez Sk. Şenköy Merkez Sk. )

DALAMAN / MUĞLA

Saat : 13:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ege Mh.

Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.