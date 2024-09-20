Muğla’da 20 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün boyu hissedilen sıcaklık ve rüzgar etkili olacak.

Muğla’da sabah saatlerinde hafif bulutlarla birlikte sıcaklık 26°C civarında hissedilecek. Öğle saatlerinde ise parçalı bulutlar yerini daha sıcak bir havaya bırakacak ve sıcaklık 30°C'yi bulacak. Bu saatlerde nem oranı yüzde 29 seviyelerinde olurken, rüzgar hızı artarak 32 km/sa hızına ulaşacak.

Akşam saatlerine doğru sıcaklık yavaş yavaş düşüşe geçecek ve 18.00-21.00 arasında 22°C civarında seyredecek. Bu saatlerde nem oranı yüzde 56'ya çıkarken, rüzgar hızının 35 km/sa seviyelerine ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde hava 20°C’ye kadar düşerken, az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Nem oranı yüzde 63'e yükselirken, rüzgar hızı ise biraz daha azalarak 30 km/sa seviyelerine inecek.

Rüzgarın öğle saatlerinde hız kazanması ve nem oranındaki düşüş, günün en dikkat çeken meteorolojik olayları arasında. Özellikle dışarıda vakit geçirecekler için öğle saatlerinde tedbirli olmak gerekebilir.