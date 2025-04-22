Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen renkli kortej yürüyüşüyle kutlandı. Kutlamalara başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kortej Cumhuriyet Meydanı’na taşındı

Muğla Valiliği koordinasyonunda gerçekleşen kutlamalar, Menteşe Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen kortej, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Miniklerden geleneksel halk oyunları gösterisi

Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalar, Dumlupınar İlkokulu halk oyunları ekibinin sahnelediği gösteriyle devam etti. Öğrencilerin, Türk kültürünün simge isimlerinden Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço’yu canlandırdığı performanslar, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kutlamalar gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdü.