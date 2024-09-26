Muğla'da 26 Eylül Perşembe günü hava durumu sakin geçecek. Meteorolojik verilere göre, gün boyunca genellikle az bulutlu bir hava etkili olacak. Öğle saatlerinde 34°C sıcaklık kaydedilirken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı yüzde 20 ile oldukça düşük seyredecek ve hafif bir rüzgarın eşlik etmesi bekleniyor. Ortalama rüzgar hızı 10 km/sa, maksimum hız ise 30 km/sa olacak.

Hava sıcaklığı akşama doğru düşüyor

Akşam saatlerine doğru hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. 15.00-18.00 saatleri arasında sıcaklık 29°C'ye kadar gerilerken, nem oranı yüzde 27’ye çıkacak. Rüzgar hızı hafifleyerek 8 km/sa seviyelerine inecek. Gün batımına yakın, 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 24°C'ye kadar düşerken, nem yüzde 34 olacak. Rüzgar hızı ise 11 km/sa ile orta seviyede kalacak.

Gece hava açık

Gece saatlerinde ise açık bir hava hâkim olacak. 21.00-24.00 arası sıcaklık 21°C'ye kadar düşecek, nem oranı ise yüzde 46’ya yükselecek. Hafif esen rüzgarlar 7 km/sa hızında, maksimum 25 km/sa'ya kadar ulaşacak.