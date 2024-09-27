Muğla'da 27 Eylül Cuma günü, genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde 29°C civarında hissedilen sıcaklıkla güne başlanacak. Nem oranı ise %19'larda seyredecek. Rüzgarın hızı saatte ortalama 7 km, maksimum 22 km olacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık zirveye ulaşarak 34°C'yi bulacak. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde kalacak. Bu saatlerde nem oranı yüzde 18'e düşerken, rüzgar hızı artarak saatte 10 km'ye, maksimum 28 km'ye çıkacak.

Akşamüstü saatlerinde ise sıcaklık tekrar 29°C'ye inecek ve nem oranı yüzde 27'ye çıkacak. Rüzgar hızında hafif bir azalma gözlenecek, ortalama 7 km/sa hızında esecek.

Akşam saatlerinde ise sıcaklık daha da düşerek 25°C'ye inecek ve nem oranı yüzde 47'ye yükselecek. Rüzgar ise 4 km/sa gibi düşük bir hızda devam edecek.

Gece boyunca hava açık kalacak, sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Nem oranı %46 olacak ve rüzgar hafif bir şekilde esmeye devam edecek.Muğla'da bu hafta sonu da güzel havanın hakim olması bekleniyor, özellikle dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün olacak.