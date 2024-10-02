Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 3 Ekim Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:
3 Ekim Perşembe 2024
FETHİYE / MUĞLA
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yanıklar Mh. ( Atçılar Sk. Atçılar Sk. Deniz Sk. Deniz Sk. Koyuncu Sk. Koyuncu Sk. ATÇILAR SOKAK ATÇILAR SOKAK Karaot Sahili Cd. Karaot Sahili Cd. Mezargediği Sk. Atçılar Sk. Atçılar Sk. Deniz Sk. Deniz Sk. Koyuncu Sk. Koyuncu Sk. ATÇILAR SOKAK ATÇILAR SOKAK Karaot Sahili Cd. Karaot Sahili Cd. Mezargediği Sk. Mezargediği Sk. Dalaman Fethiye Yolu Dalaman Fethiye Yolu )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yahşi Mh. ( 2779. Sk. 2773. Sk. 2773. Sk. Hortma Cd. Hortma Cd. Kaya Çk. Kaya Çk. Yarbasan Sitesi İçi Yolu Yarbasan Sitesi İçi Yolu Şahin Tepesi Sk. Şahin Tepesi Sk. 2779. Sk. )
DALAMAN / MUĞLA
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Narlı Mh. ( Kabacamersin Sk. Yayalık Sk. Yayalık Sk. Güldürtaş Sk. Güldürtaş Sk. Çubuklu Sk. Çubuklu Sk. Narlı Merkez Sk. Narlı Merkez Sk. Damdır Sk. Damdır Sk. Kabacamersin Sk. )
BODRUM / MUĞLA
Saat : 13:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akyarlar Mh. ( Şükrü çürük 4269 sk 4269 sk Şükrü çürük sk. Şükrü çürük sk. Şükrü çürük sk. Şükrü çürük sk. Şükrü çürük cd. Şükrü çürük cd. 4352. Sk. 4352. Sk. 4422. Sk. 4422. Sk. Mehmet Tanış Sk. Mehmet Tanış Sk. 4348. Sk. 4348. Sk. Şükrü Çürük Sk. Şükrü Çürük Sk. Doğa Sitesi İçi Yolu Doğa Sitesi İçi Yolu 4276. Sk. 4276. Sk. Mavi Tur Sitesi İçi Yolu Mavi Tur Sitesi İçi Yolu Kemer 1. Cd. Kemer 1. Cd. Bahçearası Küme Evleri Bahçearası Küme Evleri Şükrü çürük )
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orhaniye Mh. ( Kırkahvesi Mevkii Küme Evleri Kırkahvesi Mevkii Küme Evleri Bağlar Mevkii Küme Evleri Bağlar Mevkii Küme Evleri )
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orhaniye Mh. ( Bağlar Mevkii Küme Evleri Bağlarbaşı Mevkii Küme Evleri Bağlarbaşı Mevkii Küme Evleri Denizli Muğla Yolu Bağlar Mevkii Küme Evleri Denizli Muğla Yolu )