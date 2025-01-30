ADM, enerji altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Muğla'nın Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Seydikemer, Ula, Yatağan ve Milas ilçelerinde 31 Ocak 2025 Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bu planlı kesintilerinin, enerji modernizasyonu için gerekli olduğu aktarıldı.

Bu çalışmalar sayesinde sık yaşanan elektrik kesintileri, arızalar ve enerji iletim sorunlarının azalması hedefleniyor. Böylece bölgedeki enerji arzı daha stabil hale gelecek.