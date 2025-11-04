Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Ekipler aranan hükümlünün izini sürdü
İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında firari hükümlünün yerini tespit etti.
Operasyonla yakalandı
Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucunda firari şahıs gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.