Eşrefpaşa’da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
Eşrefpaşa’da silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı
İçeriği Görüntüle

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ekipler aranan hükümlünün izini sürdü

İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında firari hükümlünün yerini tespit etti.

Operasyonla yakalandı

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucunda firari şahıs gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.