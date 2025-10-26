Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, TBMM’de görüşülen yeni torba yasa teklifinin gözden kaçırılan bir maddesine dikkat çekti. İlknur, düzenlemenin kabul edilmesi halinde savcıların, hâkim kararı olmaksızın kişilerin mal varlıklarına el koyabileceğini yazdı. İlknur “Süper validen sonra süper savcılar geliyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İlknur: “Delil yok, rapor yok ama el koyma var”

Yazıda, daha önce ancak hâkim kararıyla uygulanan mal varlığına el koyma tedbirinin, teklifle birlikte savcıların tek başına verebileceği bir karara dönüştüğüne işaret ediliyor. İlknur, MASAK ya da SPK raporu olmadan, hatta bilirkişi incelemesi yapılmadan bile tedbir uygulanabileceğini vurguladı.

İlknur ayrıca ispat yükünün tersine çevrildiğini dile getirerek şu noktayı öne çıkardı:

• Savcı mal varlığının suçtan elde edildiğini iddia etmek için somut delil sunmak zorunda kalmıyor.

• Mal sahibinin ise varlığını yasal yollarla elde ettiğini kanıtlaması bekleniyor.

Bu durumun mal güvenliği ilkesini zedelediğini belirten İlknur “Hâkimler bu süreçte adliyede dekor olarak mı kalacak?” diye sordu.

Hukukçular da kaygılı

Torba yasa teklifine ilişkin hukuk çevrelerinde benzer kaygılar dile getiriliyor. Hak arama özgürlüğü, masumiyet karinesi ve mülkiyet hakkının zayıflatıldığı savunuluyor. İlknur, sistemin “önce el koy sonra ispatla geri ver” mantığına dönüştüğünü ifade ederek sürecin yıllarca sürebileceğini hatırlatıyor.

Bahçeli’nin “82 plaka” çıkışı da gündemde

İlknur yazısının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kuzey Kıbrıs seçimlerinin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi. Bahçeli’nin “KKTC Türkiye’ye bağlansın, plakası 82 olsun” sözlerini hatırlatarak geçmiş dönemlerde aynı plakanın farklı coğrafyalar için dillendirildiğini belirtti.

Miyase İlknur

İlknur’a göre:

• Bahçeli 2017’de Kerkük için “82 plaka” söylemini kullanmıştı.

• Daha sonra bu plakanın Halep’e verilmesini önermişti.

• Şimdi ise KKTC seçimlerinin ardından hedef tekrar değişti.

İlknur bu durum için “Bir türlü karar veremiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete hukuk vurgusu

Yazının bütününde İlknur, hukuk devletinin temel ilkelerine bağlılığın hayati olduğunu vurgulayarak, mal varlığına ilişkin olağanüstü yetkilerin yargısal denetim olmadan kullanılmasının ciddi hak ihlallerine yol açacağını ifade ediyor.