Muğla'nın çeşitli ilçelerinde, 4 Eylül Çarşamba günü elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları:

4 Eylül Çarşamba 2024

MİLAS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıabti Mh. ( Harup Sk. Asmalı Sk. Asmalı Sk. Baltalı Kapı Cd. Baltalı Kapı Cd. Defne Sk. Defne Sk. Deren Sk. Deren Sk. Dutlu Sk. Dutlu Sk. Esen Sk. Esen Sk. Esentepe Sk. Harup Sk. Asmalı Sk. Asmalı Sk. Baltalı Kapı Cd. Baltalı Kapı Cd. Defne Sk. Defne Sk. Deren Sk. Deren Sk. Dutlu Sk. Dutlu Sk. Esen Sk. Esen Sk. Esentepe Sk. Esentepe Sk. Fabrika Sk. Fabrika Sk. Hastane Cd. Hastane Cd. Kemerler Cd. Kemerler Cd. Musalla Cd. Musalla Cd. Kayacık Sk. Kayacık Sk. Leylak Sk. Leylak Sk. Nar Sk. Nar Sk. Ülker Sk. Ülker Sk. Harup Sk. )

Şevketiye Mh. ( Hastane Cd. Hastane Cd. Kayalı Sk. Kayalı Sk. Kemerler Cd. Kemerler Cd. Musalla Cd. Musalla Cd. Taşlı Sk. Taşlı Sk. Top Sk. Top Sk. Hastane Cd. Hastane Cd. Kayalı Sk. Kayalı Sk. Kemerler Cd. Kemerler Cd. Musalla Cd. Musalla Cd. Taşlı Sk. Taşlı Sk. Top Sk. Top Sk. )

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mh. ( Abdülaziz Ağa Cd. Abdülaziz Ağa Cd. Hastane Cd. Hastane Cd. Musalla Cd. Musalla Cd. Abdülaziz Ağa Cd. Abdülaziz Ağa Cd. Hastane Cd. Hastane Cd. Musalla Cd. Musalla Cd. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mazıköy Mh. ( Yukarı Mazı Sk. Yukarı Mazı Sk. Yukarı Mazı Sk. Yukarı Mazı Sk. )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yokuşbaşı Mh. ( Bodrum 360 Sitesi İçi Yolu Bodrum 360 Sitesi İçi Yolu Bodrum 360 Sitesi İçi Yolu Bodrum 360 Sitesi İçi Yolu )

BODRUM / MUĞLA

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akyarlar Mh.

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiftlik Mh. ( Çiftlik Köyiçi Sk. Çiftlik Köyiçi Sk. Çiftlik Köyiçi Sk. Çiftlik Köyiçi Sk. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Danişment Mh. ( Danişment Merkez Sk. Danişment Merkez Sk. Milas Söke Yolu Milas Söke Yolu )

Eğridere Mh. ( Milas Söke Yolu Milas Söke Yolu Eğridere Merkez Sk. Eğridere Merkez Sk. )

Elektrik kesintisine karşı alınması gereken önlemler

Elektrik kesintisi durumunda günlük yaşamın aksamaması için bazı önlemler almak gereklidir. İşte elektrik kesintisinden önce alınması gereken önlemler:

1. Acil durum ışık kaynakları hazırlayın

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma sağlamak için el feneri, mum veya şarjlı lamba gibi alternatif ışık kaynaklarını hazırlayın. Bu ışık kaynaklarını kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurmak, kesinti anında işinizi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu cihazların pillerini ve şarj durumlarını kontrol etmeyi unutmayın.

2. Elektronik cihazları koruyun

Elektrik kesintisi öncesinde, hassas elektronik cihazlarınızı korumak için fişlerini prizden çekin. Ani bir elektrik geri dönüşü cihazlarınıza zarar verebilir. Bilgisayar, televizyon ve diğer elektronik cihazlar için voltaj düzenleyici veya UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) kullanmayı düşünebilirsiniz.

3. Yedek güç kaynağı ve şarjlı cihazlar

Cep telefonu, tablet ve laptop gibi taşınabilir cihazlarınızın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Ayrıca, kesinti sırasında kullanmak için taşınabilir güç bankaları bulundurmak önemlidir. Bu sayede, acil durumlarda iletişimde kalabilir ve cihazlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Elektrik kesildiğinde yapılması gerekenler

Elektrik kesintisi başladığında, evde güvenliğinizi ve konforunuzu sağlamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır:

1. Buzdolabı ve dondurucuyu kapalı tutun

Elektrik kesintisi sırasında buzdolabı ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutarak içindeki yiyeceklerin soğuk kalmasını sağlayın. Kısa süreli kesintilerde buzdolabı yiyecekleri birkaç saat boyunca soğuk tutabilir, ancak uzun süreli kesintilerde yiyeceklerin bozulma riski artar.

2. Sıcaklık kontrolü

Kış aylarında ısınma sisteminiz elektrikle çalışıyorsa, elektrik kesintisi sırasında evde sıcaklığı korumak için ekstra battaniye ve sıcak giysiler hazır bulundurun. Yaz aylarında ise serinlemek için pencere ve kapıları açık tutarak doğal havalandırmayı artırabilirsiniz.

3. Güvenlik önlemleri

Elektrik kesintisi sırasında aydınlatma için mum kullanıyorsanız, bu mumları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı, güvenli bir yerde bulundurun. Ayrıca, mumları yanıcı maddelerden uzakta kullanmak yangın riskini azaltacaktır. Elektrik tekrar geldiğinde, tüm cihazlarınızı güvenli bir şekilde yeniden bağlayın ve anormal bir durum olup olmadığını kontrol edin.