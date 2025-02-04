Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Muğla'da 4 Şubat Salı günü hava genel olarak parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 8-11°C arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağış görülebilirken, öğleden sonra ise hava daha sakinleşip güneş açabilir. Havanın değişkenlik göstereceği bu günde, şemsiye ve hafif bir mont yanınıza almak faydalı olacaktır.

Özellikle günün ilk yarısında yağışlar etkili olacak. Havanın serin olması nedeniyle dışarıda olacaksanız, yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanızda fayda var. Öğleden sonra yağışın etkisi azalacak, ancak hava yine de soğuk kalacak. Dışarıda vakit geçirecekler için ıslanma riskine karşı dikkatli olunması önerilir.