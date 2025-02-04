Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Şubat 2025 tarihinde saat 16:52’de Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 36.5222° kuzey enlemi ve 25.585° doğu boylamında kaydedilen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir hasar veya olumsuz durum yaşanmadığı öğrenilirken, sarsıntının kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların tedbiri elden bırakmaması ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.