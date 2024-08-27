Turgutlu Belediyesi, kentte değer katan projeleri hayata geçirme hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Çetin Akın, göreve başladığı günden bu yana Turgutlu’da önemli vizyon projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi gibi projeler, şehrin geleceğine ışık tutacak nitelikte. Çetin Akın, projelerin ilerleyişini yakından izlemek için Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş, meclis üyesi Bilge Cebe ve teknik ekibiyle birlikte inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Turgutlu’nun sosyal dokusunu güçlendiren projeler

Başkan Akın, Selvilitepe Mahallesi'nde inşaatı süren Spor Kompleksi ile Ergenekon Mahallesi'nde yapılacak olan Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Kadın Sığınmaevi projelerini ekibiyle birlikte değerlendirdi. Akın, “Turgutlu’nun kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin merkezi olacak bu projeler, şehrimize büyük katkı sağlayacak,” diyerek bu yatırımların Turgutlu’ya çok yakışacağını belirtti.