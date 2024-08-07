Muğla'nın bazı ilçeleri, 8 Ağustos Perşembe günü elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Aydem Elektrik Dağıtım Şirketi (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintilerin nedeni şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Detaylar

Tarih: 8 Ağustos Perşembe 2024

Saat: 10:00 - 17:00

Durum: Planlı Kesinti

Neden: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fethiye / Muğla

Söğütlü Mahallesi: Başbağı Küme Evleri, Balıkçılar Sk., Mezarlık Sk., Hasanbağı Sk., Eren Sk., Cami Sk., Akgül Sk., Gül Sk., Kavacık Sk., Harman Seki Sk., Manolya Sk., Meseniz Sk., Cami Yürek Sk., Çimen Sk.

Kızılbel Mahallesi: Kızılbel Merkez Sk., Okul Sk.

Bu kesintiler nedeniyle günlük hayatın aksaması bekleniyor. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları önerilir. Daha fazla detay ve güncellemeler için ADM'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.