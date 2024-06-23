Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, yaz tatili döneminde anneler ve çocukları bir araya getirerek sanat atölyesi düzenledi. Etkinlik kapsamında gerçekleşen seramik şekillendirme çalışması, anneler ve çocukların katılımıyla renkli ve özgün seramiklerin üç boyutlu formlarını oluşturdukları bir ortam sağladı.

Keyifli deneyimler

Çocuklar, kendi özgün renkleriyle seramikleri yorumlarken el becerilerini geliştirdi ve iş birliği yeteneklerini artırdılar. Ebeveynleriyle birlikte bu etkinliğe katılmak, hem anneler hem de çocuklar için keyifli bir deneyim oldu. Katılımcılar, etkinlikten büyük memnuniyet ve ilgi gösterdi.