Arıcılık sektörünün önemli sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı “Temiz Petek” Projesi, bu yıl Köyceğiz’de hizmete başladı. Proje kapsamında petekler -30°C’de şoklanarak, arıcıların üretim sürecinde karşılaştığı zararlılara karşı etkili bir çözüm sunuluyor.

Büyük balmumu güvesine karşı doğal çözüm

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin arıcıların hizmetine sunduğu “Temiz Petek Projesi”, Türkiye’de yerel yönetimler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Proje, özellikle bal üreticilerinin karşılaştığı büyük balmumu güvesi sorununa çözüm getiriyor. Peteklerin saklama dönemi boyunca kimyasal kullanmadan zararlı güvelerle mücadele ediliyor.

Projeye katılan arıcılar, kabartılmış peteklerini -30°C'de şoklayarak güve, larva ve yumurtaları ortadan kaldırıyor. Bu işlem sayesinde, petekler doğal yollarla korunarak, balda kalıntı sorununun önüne geçiliyor.

Arıcılardan tam destek

Proje hakkında konuşan bal üreticisi Yıldırım, “Bu proje sayesinde peteklerimizi bir sonraki döneme kolayca hazırlıyoruz. Kimyasal kullanmadan sağlıklı ürünler elde ediyoruz,” dedi. Bir diğer bal üreticisi Üstün Şimşek ise, projenin arıcılık sektörü için büyük bir kazanım olduğunu belirtti ve “Peteklerimizi doğal yöntemlerle koruyoruz, ürünlerimizde kimyasal kalıntı çıkmıyor,” ifadelerini kullandı.

Projenin kapsamı ve uygulama alanları

2018 yılında başlayan Temiz Petek Projesi, bugüne kadar Köyceğiz, Milas ve Menteşe ilçelerinde uygulandı. Bu yıl Marmaris ve Köyceğiz ilçelerindeki arıcılara da hizmet veren proje kapsamında, toplamda 202 bin 499 petek şoklanarak üreticilere teslim edildi.

Temiz Petek Projesi’nden nasıl yararlanılır?

Proje 16 Eylül 2024 ile 16 Aralık 2024 tarihleri arasında devam edecek. Arıcılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı telefonundan randevu alarak projeden faydalanabilecekler. Şoklanmış ve paketlenmiş petekler arıcıların evlerinde güvenle saklanabilecek.

Projenin sürdürülebilir yapısı, arıcılık sektöründe kimyasal kullanımını azaltarak hem çevreye hem de bal üretiminin kalitesine katkıda bulunmayı hedefliyor.