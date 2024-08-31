Trendyol Süper Lig’in 4’üncü haftasında Göztepe, Romulo ve Djalma’nın golleri ile Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Stoilov, “Maçtan önce söylediğim gibi aslında bugün Göztepe’nin sadece yüzde 50’si sahadaydı. Çünkü taraftarlarımız yoktu. Böyle bir maçta oynadığımız için mutlu değiliz ancak kazandığımız için mutluyuz. Maça çok agresif başladık ve bununla beraber de isteklerimizi yaptık. Sahada çok güzel şeyler gördüm. Ve ayrıca geliştirmemiz gereken şeyler de gördüm. Bu birliği takımın birliği için kullanmalıyız. Takıma yeni katılan oyuncularla beraber milli arayı iyi geçirmemiz gerekiyor. İsmail, Matsuki ve Ogün gibi oyuncular yeniden aramıza dönecek. Ligin ilk 4 maçına bakınca aslında iyi görünebilir ancak halen yetersiz. Bizim hayalimiz Avrupa’ya gitmek ve bunun için de sürekli herkesin çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Bir santrafor daha gelebilir”

Transfer dönemi devam ederken takıma bir forvet daha katmak istediklerini dile getiren Stoilov, “Şu ana kadar tatmin oldum mu? Kesinlikle hayır. Daha iyisini yapacak potansiyelimiz var. Maç takvimine baktığımızda da iyi işler yaptık. Şuan bizim için duygusal olma vakti değil. Çok çalışmalıyız. Takıma yeni gelecek oyuncular da var. Bunlarla beraber çok daha iyi olacağız. Bazen güzel şeyler olduğunda takım rehavete katılabiliyor. Ben daima takıma yoluna devam etmesi için çabalıyorum. Daha iyisini yapabiliriz. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Bir santrafor daha gelebilir. Sistemimizde her maç 4 forvet kullanıyoruz. Takımımdan gayet memnunum. İsmail ve Lis takıma liderlik yapıyor. Zor maçlarla başladık. Sıcak havada oynadığımız ve Fenerbahçe ile oynadığımız maçın ardından daha da potansiyelimize ulaşmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gündemimizde böyle bir şey yok”

Takımdan ayrılması gündeme gelen isimler hakkında da konuşan Stoilov, “Tüm oyuncularımı seviyorum ve birinin ayrılacağını da sanmıyorum. İyi bir teklif gelirse satış olabilir. Gündemimizde böyle bir şey yok. Bir kişi daha gelebilir. Antrenmanlara her pozisyonda 2 kişi ile çalışmak istiyorum. Oynamıyor ve mutsuz oluyor. Bu da bizi zor duruma sokuyor. Ancak bir oyuncu gelirse bir oyuncu gidebilir” dedi.