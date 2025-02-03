Son dönemde taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Ankara’da yaşanan olaylar, bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Geçtiğimiz günlerde bir Martı TAG sürücüsünün taksiciler tarafından alıkonulduğu ve tehdit edildiği görüntüler gündeme oturmuştu.

Bugün ise Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda taksicilere destek verdi ve sert ifadeler kullandı.

Yiğiner: "Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız"

Yiğiner, yaptığı açıklamada taksicilerin maddi ve manevi yanında olacaklarını belirterek, şu sözleri kullandı: "Şoför olsun, mal sahibi olsun fark etmez. Biz bu arkadaşlarımızın yanındayız. Maddi manevi destekçisiyiz."

Ayrıca, Yiğiner, Ankara’da yaşanan ve taksicilerin tutuklanmasına neden olan olaylarla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Birkaç arkadaşımız olaylara karıştı, ancak biz hırsızlara, arsızlara arkadaşlarımızı yem etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir."

"Şizofren şahıs bir gün elimde kalacak" sözü dikkat çekti

Yiğiner’in konuşmasındaki en dikkat çeken bölüm ise şu sözler oldu: "Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Bir gün elimde kalacak, onun için de üzülüyorum."

Bu sert açıklamalar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tartışmalar daha da alevlenecek mi?

Martı TAG sürücülerine yönelik tepkiler ve taksiciler ile alternatif ulaşım modelleri arasındaki çatışma Türkiye genelinde büyük tartışma yaratıyor. Ankara’daki olayların ardından, benzer durumların farklı şehirlerde de yaşanabileceği öngörülüyor.

Ulaşım sektöründe yeni alternatiflerin geleneksel sistemle karşı karşıya gelmesi, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de büyük tartışmalara neden oluyor. Konunun hukuki boyutunun nasıl şekilleneceği ise merak konusu.