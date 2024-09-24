Muğla'da 24 Eylül Salı günü, hava durumu raporu oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Meteorolojik verilere göre, gün boyunca hava genel olarak az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülen sıcaklık, öğle saatlerinde 28°C'ye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklığın da aynı seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Nem oranı ise gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde yüzde 37 seviyesinde olan nem, akşam saatlerine doğru yüzde 65'e kadar çıkacak. Bu durum, akşam saatlerinde hissedilen sıcaklığın biraz daha düşük olmasına sebep olabilir.

Rüzgar, genellikle hafif esintilerle 4 ila 13 km/s arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde 34 km/s’lik maksimum rüzgar hızı, günün en hareketli anlarını yaşatacak.

Saatlik tahminlere göre günün gelişimi şöyle olacak:

- 09:00 - 12:00: Az bulutlu, 24°C, hissedilen 24°C, yüzde 37 nem.

- 12:00 - 15:00: Az bulutlu, 28°C, hissedilen 28°C, yüzde 35 nem.

- 15:00 - 18:00: Az bulutlu, 24°C, hissedilen 24°C, yüzde 43 nem.

- 18:00 - 21:00: Az bulutlu, 21°C, hissedilen 21°C, yüzde 56 nem.

- 21:00 - 24:00: Az bulutlu, 18°C, hissedilen 18°C, yüzde 65 nem.

Güneş ışığının tadını çıkarın! Muğla'da bahar havasını andıran bu güzel günde açık havada yapılacak aktiviteler için harika bir fırsat var. Unutmayın, güneşin tadını çıkarırken sıvı alımını ihmal etmeyin!