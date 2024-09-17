Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık bir alanda terk edilmiş halde bulunan bebekle ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Olay, ilçenin Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül tarihinde meydana geldi.

Olayın detayları

Olay günü, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda çalıların içine bırakılmış bir bebek bulan iki kişi, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yapılan ilk incelemede bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi ve bebek özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki şüpheli gözaltına alındı

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebekle ilgili yürütülen soruşturmada, bebeği ormanlık alanda terk eden kişilerin izini sürdü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheliler S.M. ve R.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kadındır ve her iki zanlının da jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şüpheliler S.M. ve R.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.