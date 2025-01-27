Antalya Alanya'da Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınla işçiler üst katlara çıktı.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını söyledi.
"Yangın neredeyse kontrol edildi"
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızla çalışma başlattı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının neredeyse tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Başkan Özçelik, "Yangın neredeyse kontrol edildi. 4 işçiden 3'ü kurtarıldı. Diğer işçi ile irtibat halindeyiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.
Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.