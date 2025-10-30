Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti çünkü gençler gelecek demek. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türk’üm diyene! Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı. Cumhuriyet Bayramı akşamı ise Muğla’nın farklı ilçelerinde vatandaşlar konserlerle buluştu.

Menteşe’de Emre Aydın, Seydikemer’de Selcan Kökçen Şahin, Datça’da Ezgi Uludağ ve Büyükşehir Kent Orkestrası; Kavaklıdere’de ise Hale Yamaner Okdan sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ayrıca 31 Ekim’de (yarın) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda "Bir Destanın İzinde", Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ise 1 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde "Bir Sesin İzinde" konserleriyle sahne alacak.

Cumhuriyet Balosu düzenlendi

Kutlamalar kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Zurnazen Festivali, 27-28 Ekim günlerinde Milas ve Menteşe’de müzikseverlerle buluştu. Ayrıca Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde halka açık Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Baloda vatandaşlar, vals gösterileri eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Cumhuriyet Haftası boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi, konserler, spor karşılaşmaları, belgesel ve film gösterimleriyle vatandaşları bir araya getirdi. Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın hayatını konu alan "Vali Hanım" belgeselinin galası Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"Atatürk sevgisi daim olsun"

Menteşe’de gerçekleştirilen Cumhuriyet Konseri’nde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Cumhuriyet Bayramı’nın önemine dikkati çekerek, "Cumhuriyet bizim için özgürlüğün, eşitliğin, aklın, bilimin ve sanatın bayramıdır. Kadın erkek, genç yaşlı hepimizin bayramı, koca bir ulusun gurur günüdür. Yaşasın Cumhuriyet, Atatürk sevgisi daim olsun. Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun" diye konuştu.

"102 yıldır aydınlanma meşalesi yanıyor"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise "En büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 102 yıldır aydınlanma meşalesi yanıyor. Ülkemizi Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ne mutlu Türk’üm diyene, yaşasın Cumhuriyet"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Cumhuriyet’in gençlere emanet edildiğini vurgulayarak, "Bize Cumhuriyeti armağan eden Atamıza şükranlarımızı sunuyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk Cumhuriyeti bir başkasına değil, yalnızca gençlere emanet etti. Çünkü gençler, geleceğin ta kendisidir. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden de alıntı yapan Aras, "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ne mutlu Türk’üm diyene, yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.