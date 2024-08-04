Muğla’nın Datça ilçesindeki Hızırşah Hacetevi Tepesi’ne çıkan ve yollarını kaybeden iki kişi, dört saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Hızırşah Hacetevi Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tepeye çıkan iki kişi havanın kararmasıyla yollarını kaybetti. Şarjları bitmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemelerinin ardından bölgeye jandarma ve Datça MAG-AME/SAR ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan dört saatlik çalışmanın ardından iki kişiye ulaşıldı.

Mahsur kalan iki kişi, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurtarılırken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.