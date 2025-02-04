Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem fırtınası sonrasında, olası tehditlere karşı kapsamlı bir kriz masası kurarak, şehrin afet riskine karşı tüm hazırlıklarını güçlendiriyor.

Ekipler AFAD ve ilçe belediyeleriyle koordineli çalışacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deprem tehdidine karşı hazırlıklı olmak adına AFAD, 13 ilçe belediyesi ve ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde kriz masası oluşturdu. Bu masada, risk analizi yapılacak ve acil müdahale planları oluşturulacak. Belediye, bölgedeki kritik noktaları belirleyerek afet durumunda hızlı müdahale yapmayı amaçlıyor.

Acil toplanma alanları ve barınma çadırları hazır

Muğla genelinde, olası bir depremde kullanılmak üzere 617 acil toplanma alanı belirlendi. Ayrıca, geçici barınma alanları kuruldu ve 37 alanı için temel yaşam malzemeleri hazırlandı. Afet sonrası yardım sağlanması amacıyla 6 yardım merkezi oluşturuldu.

Afet yönetimi için iletişim alt yapısı sağlanıyor

Afet anlarında iletişim kesintilerine karşı, 14 uydu telefonu ve telsiz sistemi kuruldu. Bu sayede, kriz anlarında kesintisiz haberleşme sağlanarak koordinasyon aksaklıkları önlenecek.

İlçeler ve komşu belediyelerle iş birliği güçleniyor

Başkan Ahmet Aras, İzmir’de düzenlenen kritik bir toplantıya katılarak, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli belediye başkanlarıyla birlikte olası deprem risklerini değerlendirdi. Çalışmalar, bölgesel iş birliği ile hızlandırılacak.

Başkan Aras: “Halkımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlayacağız”

Başkan Ahmet Aras, “Muğla deprem kuşağında yer alıyor ve bu nedenle hazırlıklı olmalıyız. Halkımızın güvenliği ve olası risklerin minimize edilmesi öncelikli hedefimizdir” dedi.