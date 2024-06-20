Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde, yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen mahalle halkı için akarsuda 3 metre derinliğinde doğal bir yüzme havuzu yapıldı. Denize 75 kilometre mesafede bulunan Göktepe Mahallesi sakinleri, bu havuz sayesinde serinleme fırsatı yakalıyor.

"Denizde yüzmekten daha keyifli"

Göktepe Mahallesi sakinlerinden Üstün Yaşa, "Mahallemiz Muğla'ya 60 kilometre, Akyaka'ya ise 75 kilometre uzaklıkta. Herkesin denize gitme imkanı olmuyor. Bu nedenle her yıl akarsuyumuzda belli bir derinlik oluşturularak doğal bir yüzme havuzu yapılıyor. Burada yüzmek, benim için denizde yüzmekten daha keyifli" dedi.

Mahalle sakinleri için serinleme ve eğlence kaynağı olan bu doğal yüzme havuzu, yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Göktepe Mahallesi, denizden uzak olmasına rağmen, bu doğal havuz sayesinde mahalle halkına yaz sıcaklarında ferahlama imkanı sunuyor.