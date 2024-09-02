Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çobana ait 30 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Olay, Seydikemer ilçesine bağlı Seki Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Kör’e ait ağılda bulunan 60 küçükbaş hayvan, aniden başlayan fırtına sırasında çınar ağacının altında toplandı. Ancak kısa bir süre sonra yıldırım düşmesi sonucu 22’si koyun ve 8’i keçi olmak üzere toplam 30 hayvan telef oldu.

Telef olan hayvanlar gömüldü

Olay yerine gelen ekipler, telef olan hayvanları bulunduğu yerden alarak açılan çukura gömdü. Çoban Kadir Kör, büyük üzüntü yaşarken, yıldırımın etkisiyle birçok hayvanını kaybetmenin şokunu yaşadığını belirtti.