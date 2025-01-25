Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Komisyonu, toplu taşıma araçlarında yeni fiyat düzenlemelerine gitti. Tramvay, otobüs, dolmuş ve servis ücretlerinde %15 oranında zam uygulandı.
Tramvay ve otobüs ücretlerindeki değişiklikler
Yeni tarifeyle birlikte tramvay ücretleri:
- Tam: 13 TL'den 15 TL'ye
- Öğrenci: 9 TL'den 10,5 TL'ye yükseldi.
Otobüs hatlarında:
- Tam: 17 TL'den 19,5 TL'ye
- Öğrenci: 11 TL'den 12,5 TL'ye çıktı.
Tramvay-otobüs aktarma ücretleri de güncellenerek:
- İlk aktarma ücretsiz
- İkinci aktarma: 4,5 TL’den 5,20 TL’ye yükseldi.
Abonman ücretlerinde:
- Tam abonman: 580 TL’den 670 TL’ye
- Öğrenci abonmanı: 290 TL’den 340 TL’ye yükseldi.
Minibüs, dolmuş ve ilçe hatlarındaki fiyat artışları
- Şehir içi minibüs ve dolmuş ücretleri:
- Tam: 21 TL’den 24 TL’ye
- Öğrenci: 16 TL’den 18 TL’ye çıktı.
İlçeler arası minibüs hatlarındaki yeni ücretler ise:
- Alaçam-Samsun: Tam 105 TL, Öğrenci 85 TL
- Bafra-Samsun: Tam 70 TL, Öğrenci 55 TL
- Vezirköprü-Samsun: Tam 150 TL, Öğrenci 120 TL
Ticari taksi ve servis ücretleri güncellendi
Taksimetre:
- Açılış ücreti sabit 90 TL kaldı.
- Kilometre başı ücret: 20 TL’den 23 TL’ye çıktı.
Servis ücretlerinde:
- En kısa mesafe (0-3 km): 1.302 TL
- En uzun mesafe (23-25 km): 1.909 TL olarak belirlendi.
Kardeş indirimleri ve iade koşulları gibi detaylar da güncellendi.
Kaynak: İHA