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Kardeş indirimleri ve iade koşulları gibi detaylar da güncellendi.

İlçeler arası minibüs hatlarındaki yeni ücretler ise:

25 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'de son durum

25 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'de son durum

Tramvay-otobüs aktarma ücretleri de güncellenerek:

Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Komisyonu, toplu taşıma araçlarında yeni fiyat düzenlemelerine gitti. Tramvay, otobüs, dolmuş ve servis ücretlerinde %15 oranında zam uygulandı.

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