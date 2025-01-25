Samsun Büyükşehir Belediyesi UKOME Komisyonu, toplu taşıma araçlarında yeni fiyat düzenlemelerine gitti. Tramvay, otobüs, dolmuş ve servis ücretlerinde %15 oranında zam uygulandı.

Tramvay ve otobüs ücretlerindeki değişiklikler

Yeni tarifeyle birlikte tramvay ücretleri:

  • Tam: 13 TL'den 15 TL'ye
  • Öğrenci: 9 TL'den 10,5 TL'ye yükseldi.

Otobüs hatlarında:

  • Tam: 17 TL'den 19,5 TL'ye
  • Öğrenci: 11 TL'den 12,5 TL'ye çıktı.

Tramvay-otobüs aktarma ücretleri de güncellenerek:

25 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'de son durum 25 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'de son durum
  • İlk aktarma ücretsiz
  • İkinci aktarma: 4,5 TL’den 5,20 TL’ye yükseldi.

Abonman ücretlerinde:

  • Tam abonman: 580 TL’den 670 TL’ye
  • Öğrenci abonmanı: 290 TL’den 340 TL’ye yükseldi.

Minibüs, dolmuş ve ilçe hatlarındaki fiyat artışları

  • Şehir içi minibüs ve dolmuş ücretleri:
    • Tam: 21 TL’den 24 TL’ye
    • Öğrenci: 16 TL’den 18 TL’ye çıktı.

İlçeler arası minibüs hatlarındaki yeni ücretler ise:

  • Alaçam-Samsun: Tam 105 TL, Öğrenci 85 TL
  • Bafra-Samsun: Tam 70 TL, Öğrenci 55 TL
  • Vezirköprü-Samsun: Tam 150 TL, Öğrenci 120 TL

Ticari taksi ve servis ücretleri güncellendi

Taksimetre:

  • Açılış ücreti sabit 90 TL kaldı.
  • Kilometre başı ücret: 20 TL’den 23 TL’ye çıktı.

Servis ücretlerinde:

  • En kısa mesafe (0-3 km): 1.302 TL
  • En uzun mesafe (23-25 km): 1.909 TL olarak belirlendi.

Kardeş indirimleri ve iade koşulları gibi detaylar da güncellendi.

Kaynak: İHA