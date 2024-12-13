Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, yol kenarında park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar gördü, ancak sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, 20 AAY 537 plakalı otomobil, Akçaova Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halindeki bir tıra çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralı olan sürücü, daha sonra ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumu iyi

Hastaneden alınan bilgilere göre, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.