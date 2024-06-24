Kaza, sabah saat 11 sularında Ula ilçesindeki Sakar rampasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan bir kamyon virajı dönemeyip yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyon içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtararak araçtan çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kazanın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığı belirlendi. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yolda temizlik çalışmaları yapıldı.

Kazanın nedenleri araştırılıyor

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda detaylı incelemelerde bulunarak kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.