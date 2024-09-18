Muğla Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü’nde, gençlerin afet yönetiminde daha aktif rol almasını amaçlayan “Gençlerin Öncülüğünde Afetlere Karşı Hep Birlikte” projesinin ikinci ulusal toplantısı yapıldı. Bu toplantı, gençlerin afet bilincini güçlendirmek, kriz anında etkin müdahalede bulunmalarını sağlamak ve toplumsal dayanışmayı artırmak hedefiyle gerçekleştirildi.

Gençler Afet Yönetiminde Söz Sahibi Oluyor

Toplantıya, Muğla AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, üniversite yetkilileri ve farklı illerden üniversite öğrencileri katıldı. Proje, gençlerin afet yönetimi süreçlerinde inisiyatif almasının önemine dikkat çekiyor.

Afet Bilinci ve Toplumsal Dayanışma

İl Müdürü İshak Cindioğlu, projeyle gençlerin afetlere karşı bilinçlenmesinin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca, gençlerin afet yönetiminde sorumluluk almasının bireysel ve toplumsal dayanıklılığı artıracağını belirtti.

Afetlere Karşı Ortak Çalışma ve Eğitim

Toplantıda, öğrenciler ve temsilciler afet bilinci, kriz yönetimi ve ilk müdahale konularında fikir alışverişinde bulundular. Özellikle risklerin azaltılması, afet öncesi hazırlıklar ve afet sonrası dayanışmanın önemi tartışıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi ise bu tür projelerin, gençlerin psikolojik ve sosyal olarak afetlere hazırlıklı olmasını sağladığını belirtti.