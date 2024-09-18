Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Muğla'da düzenlediği ücretsiz spor okulları, çocukları sporla buluşturmayı sürdürüyor. Özellikle voleybol antrenmanlarına katılan genç sporcular, deneyimli antrenörler eşliğinde yeteneklerini her geçen gün daha da geliştiriyor. Eğitimlerde disiplin ve eğlence bir arada sunularak çocukların sporla güçlü bir bağ kurması sağlanıyor.

Sporun Fiziksel ve Zihinsel Gelişime Katkısı

Voleybol antrenmanları, genç sporculara sadece fiziksel değil, zihinsel gelişim de sunuyor. Takım ruhunu ve disiplinli çalışmayı öğrenen çocuklar, spor sayesinde özgüvenlerini artırıyor. Hem bireysel hem de takım oyunlarına katkıda bulunmanın önemini kavrıyorlar. GSB'nin sunduğu bu fırsatlar, Muğla'nın spor kültürüne de katkı sağlıyor.

Velilerden Tam Destek

Veliler, çocuklarının bu ücretsiz eğitimlerle hem sağlıklı hem de sosyal bir birey olarak geliştiğini belirtiyor. Spor okulları, gençlerin aktif bir yaşam sürmesi ve gelecekteki başarıları için önemli bir temel oluşturuyor.