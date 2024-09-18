Umut Emre Aytekin’in Şubat ayında Güngören’de bir restoranda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, iki sanığın yargılanmasına Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu, duruşmada hazır bulunarak savunmalarını yaptılar. Duruşma sırasında Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak’ın duygusal ifadeleri dikkat çekti.

Savunmalar: olayın seyri

Sanık Hayrettin Öztaşçı, olay gününden bir gün önce Ceyhun Tuzcu ile bir parkta şarkı sözleri yazdıklarını belirtti. Olay günü, bir restoranda oturdukları sırada Umut Emre'nin yanlarına gelerek hakaret ettiğini savunan Öztaşçı, "Ben yumruk attım, düşmesin diye tutunca beraber yere düştük" dedi. Öztaşçı, olay sonrası şoka girdiğini ve durumu kontrol edemediğini ifade etti.

Ceyhun Tuzcu ise benzer bir savunma yaparak, Umut Emre’nin kendilerine ağır hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü. Tuzcu, "Hayrettin geldi vurdu, yerdeyken de ben 3-4 tane tekme vurdum" şeklinde bir ifade kullandı.

Anne Nermin Kıvrak’tan duygusal açıklama

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Nermin Kıvrak, oğlunun savunmasız bir şekilde saldırıya uğradığını vurgulayarak, "Ben çocuğumu basketbolla, müzikle eğittim. Karateye mi, boksa mı gönderseydim?" dedi. Kıvrak, toplumun savunmasız bireylerine yönelik saldırılara dikkat çekerek, gençlerin iyi yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adli Süreç ve iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanıkların Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle yaraladığı ve sonrasında hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsi raporuna göre, ölüm nedeni kafa ve boyun travmasına bağlı kanama olarak tespit edildi.

Mahkemeden ara karar

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine yönelik gerekli adımların atılmasını talep etti.