Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde, Emirbeyazıt Mahallesi’nde bir güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde bulundu. Edinilen bilgilere göre, bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y., zimmetli silahıyla yaralı şekilde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.Y., ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın detayları ve güvenlik görevlisinin durumuyla ilgili gelişmeler yetkililer tarafından araştırılıyor.