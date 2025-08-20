Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2025-2026 sezonunda Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın maç takvimi belli oldu. Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olan kırmızı siyahlılar, sezona kendi sahasında Kırklareli Fen Bilimleri Takımı karşısında başlayacak. Lig, 26-29 Eylül tarihleri arasında start alacak.

Fikstür detayları açıklandı

Turgutlu Belediyespor, 14. ve 29. haftayı BAY geçecek. Sezonun son maçını ise Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Takımı ile oynayacak. Bu sezon, geçtiğimiz sezon Federasyon Kupası ve play-off ikinciliği elde eden kırmızı siyahlılar, başarılarını artırmayı hedefliyor.

Başkan Maliz fikstür çekimine katıldı

Fikstür çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ile Asbaşkan Emrah Kanık, çekime katıldı ve yeni sezon için takımın hazırlıklarını değerlendirdi.

Başantrenör Örücü hazırlıkları değerlendirdi

Başantrenör İstemihan Örücü, “TKBL’de fikstür çekimi tamamlandı ve maç takvimiz belli oldu. İlk maçımızı kendi sahamızda oynamamız avantaj sağlayacak. Antrenmanlarımıza disiplinli şekilde devam ediyoruz ve geçen sezon elde ettiğimiz başarıların üzerine koymayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni sezon için heyecan sürüyor

Turgutlu Belediyespor Başkanı Hüseyin Maliz, “Manisa’nın tek kadın basketbol takımı olarak 4 sezondur TKBL’de mücadele eden takımımız, kentimize gurur yaşattı. Yeni sezon için gün sayıyoruz. Kadın basketbol takımımıza ve ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.