Muğla'da Hafriyat Kamyonlarına Uydu Takibi!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle izleyerek çevreye zarar veren kontrolsüz dökümleri engelliyor ve atıkları çevre dostu yöntemlerle bertaraf ediyor.

Çevre koruma atağı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirdiği uydu takip sistemiyle çevre koruma çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. Belediye, il genelinde faaliyet gösteren 1230 hafriyat kamyonunu 7/24 izleyerek, yalnızca belirlenen resmi döküm alanlarına atıkların dökülmesini sağlıyor ve yetkisiz alanlara yapılan dökümleri anında tespit ediyor.

Hafriyat kamyonlarına uydu takip cihazları

Muğla’daki hafriyat kamyonlarının üzerine yerleştirilen araç takip cihazları sayesinde, kamyonların güzergahları, hızları ve döküm alanları otomasyon sistemi üzerinden takip ediliyor. Böylece, kaçak dökümler tespit edilerek cezai işlemler uygulanıyor. Bu uygulama, çevreye verilen zararın minimuma indirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Hafriyat atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Belediyenin belirlediği 8 resmi döküm alanında, 2015 yılından bu yana 804 bin aracın döküm hizmeti aldığı belirtiliyor. Toplamda 11 milyon 800 bin ton hafriyat atığı geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek çevreye zarar vermeden bertaraf edildi. 2023-2024 yılları arasında ise 2 milyon 75 bin ton hafriyat atığı aynı şekilde bertaraf edilerek çevre koruma çalışmalarına katkı sağlandı.

Çevreye duyarlı bir gelecek yaratmak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma konusunda teknolojiye dayalı çözümler sunarak, atıkların kontrolsüz dökülmesinin önüne geçiyor. Uydu takip sistemi ile hafriyat kamyonlarının izlenmesi, hem doğal kaynakların korunması hem de geri dönüşüm süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.