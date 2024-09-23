23 Eylül Pazartesi günü Muğla'da hava durumu parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek. Güneşli saatler, gün boyunca sıcaklığı etkileyerek nem oranının da artmasına neden olacak.

Öğle Saatlerinde Sıcaklık Yüksek Olacak

Öğle saatlerinde (12.00-15.00) sıcaklık 29°C olarak ölçülecekken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde kalacak. Nem oranı yüzde 23 seviyesinde seyredecek ve rüzgar ortalama 10 km/sa hızla esecek. Ancak, bu saatlerde maksimum rüzgar hızı 32 km/sa’ye ulaşacak.

Akşam Saatlerinde Nem Artışı Görülecek

Öğleden sonra (15.00-18.00) sıcaklık düşerek 25°C'ye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık da bu seviyede kalacak. Ancak nem oranı bu saatlerde yüzde 35’e yükselecek. Rüzgar hızı ise 12 km/sa ile 36 km/sa arasında değişecek.

Gece Saatlerinde Sıcaklık Düşüyor

Akşam saatlerinde (18.00-21.00) sıcaklık 22°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Ancak, bu saatlerde nem oranı yüzde 56’ya çıkacak. Rüzgar hızı 3 km/sa ile 27 km/sa arasında değişkenlik gösterecek. Gece (21.00-24.00) ise sıcaklık 20°C’ye düşerek hissedilen sıcaklık ile eşleşecek. Nem oranı yüzde 58 olarak ölçülecek, rüzgar ise 3 km/sa’ye düşecek.