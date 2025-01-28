Muğla'nın Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesinde, kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yapan iki şahıs, Jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Menteşe'de kaçak hayvan üretimi çökertildi

Muğla, Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede, M.H. ve S.B. isimli şahısların kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptığı yönünde alınan bilgiler üzerine, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon başlattı.

Ele geçirilen kaçak hayvanlar

Operasyon sırasında 13 adet bıldırcın, 11 adet Çin bıldırcını, 8 adet sultan papağanı ve 2 adet Forpus papağanı ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere toplamda 77 bin 500 TL idari para cezası uyguladı.

Hukuki süreç başlatıldı

Kaçak üretim ve satışa ilişkin hukuki sürecin devam ettiği bildirildi. Operasyonun, kaçak hayvan ticaretine karşı alınan önlemler kapsamında yapıldığı belirtildi.