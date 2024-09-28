Muğla'nın Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen 5. Askıda Bisiklet Şenliği, ihtiyaç sahibi çocukların hayatına dokunarak bisiklet sevgisini yaymayı amaçladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 30 bisiklet, bağışçılar tarafından temin edilerek çocuklara hediye edildi.

5. askıda bisiklet şenliği

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Askıda Bisiklet Şenliği, çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak ve onların mutlu anlarına tanıklık etmek için bir araya geldi. Etkinliğe katılan çocuklar, yeni bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, gönüllüler ve hayırseverler de bu anlamlı projede yer almanın gururunu taşıdılar.

Etkinlikte duygusal anlar

Etkinlik boyunca çocukların yüzündeki gülümsemeler, ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğunu artırdı. Yetkililer, bu tür organizasyonların sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Konuşmalarında, bisiklet bağışında bulunan tüm gönüllü ve hayırseverlere teşekkür edildi.

Sağlıklı bir gelecek için

Etkinlik, çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Organizatörler, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor sevgisini aşılamak için bu tür etkinliklerin devam etmesinin gerekliliğini vurguladı.