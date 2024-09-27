Şile’de meydana gelen trafik kazasında, iki hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kamyonların dron ile görüntülenmesi kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Şile'de feci çarpışma

Kaza, Şile Avcıkoru Mahallesi Kömürlük yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Halil Demir yönetimindeki 34 KU 0907 plakalı hafriyat kamyonu ile Recep Deveci'nin kullandığı 34 KAA 470 plakalı hafriyat kamyonu karşı yönlerden gelirken, kontrolü kaybederek kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KU 0907 plakalı kamyonun kupa kısmı yerinden koparak yola savruldu.

Olay yerinde can pazarı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Recep Deveci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer sürücü İbrahim Halil Demir ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik dururken, jandarma ekipleri yolu kapatarak güvenliği sağladı.

Kaza Dron ile havadan görüntülendi

Kaza yapan kamyonlar, dron ile havadan görüntülenerek kazanın boyutu net bir şekilde ortaya kondu. Kamyonların yolun büyük bir kısmını kapladığı görülürken, kupa kısmının kopması çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza sonrası yolun tekrar trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Trafik akışı durdu

Kaza nedeniyle Şile-Kömürlük yolunda trafik bir süreliğine durduruldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından kamyonların yoldan kaldırılması bekleniyor. Kazaya dair soruşturma ise jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.