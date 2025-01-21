Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak önemli bir projeye imza attı. "Hayatımın Ustasıyım" adı verilen proje, kadınların marangozluk, tesisat, elektrik, boyacılık gibi teknik alanlarda eğitim almasını sağlıyor. 8 hafta sürecek olan bu eğitimler, katılımcılara sadece mesleki beceriler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri de öğretecek.

Kadınların teknik alanlardaki yetenekleri geliştiriliyor

Proje, kadınların hayatta karşılaştıkları teknik sorunları çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Marangozlukla başlayan eğitimler, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarla devam edecek. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de pratik uygulamalarla yeteneklerini geliştirerek "Hayatımın Ustasıyım" diyebilecek düzeye ulaşacaklar.

Kadınlardan projeye büyük ilgi

“Hayatımın Ustasıyım” projesi, kadınlar arasında büyük bir ilgi gördü. Eğitimler ücretsiz olarak düzenleniyor ve kadınlar, atölyelerde edindikleri becerilerle yaşamlarına dokunacak yenilikler katıyorlar. Kursiyerler, marangozlukta ahşap işleme tekniklerinden boya yapımına, tesisatta su kaçağı onarımından elektrik kablolama becerilerine kadar pek çok alanda bilgi edinme fırsatı buluyor.

"Kadınlar her işi yapabilir"

Proje, kadınların güçlenmesi ve daha fazla alanda yer alabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Katılımcılardan Kadriye Rabia Erdoğmuş, "Evdeki ufak tefek tamir işlerine ilgim vardı, bu projeye katılarak yeni bilgiler öğrendim. Çok verimli geçti ve projelerin devamını umut ediyorum," dedi. Derya Çiçek ise, "Kadınlar her işi başarabilir. Bu proje kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı oluyor," şeklinde konuştu.

Eğitimlerde kadınlar için fırsatlar artıyor

Eğitimlerin başlangıcında kursiyerler marangozluk dersleri alacak, daha sonra tesisat, boyama ve elektrik konularına dair eğitimler de verilecek. Eğitmen Ümit Çalışkan, "Amacımız kadınların becerilerini geliştirerek kendi başlarına evdeki küçük işleri halledebilmelerini sağlamak," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Toplumsal cinsiyet rollerini kaldırıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin toplumsal cinsiyet eşitliği adına önemli bir adım olduğunu belirterek, "Kadınların yaşamın her alanında daha fazla yer almasını sağlamak için çalışıyoruz. 'Hayatımın Ustasıyım' projesi, kadınların farklı mesleki alanlarda daha güçlü bir şekilde yer alabilmelerini sağlayacak ve toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldıracak," dedi.