Muğla’nın Merkez Menteşe ilçesinde yaşanan trajik olayda, Senem Kıvrık isimli kadın, aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle uzaklaştırma kararı aldığı kocası M.K. ile buluştu. Araçta gerçekleşen buluşma, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Çift arasındaki tartışma, araç içinde başlayan kavgayla birlikte sokakta da devam etti.

Kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, M.K. tarafından Senem Kıvrık’ın başına sert bir cisimle darbe vuruldu ve ardından karın bölgesinden bıçaklandı. Yaralı kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kıvrık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı koca kısa sürede yakalandı

Olayın ardından M.K., ormanlık alana kaçtı. Güvenlik güçleri, zanlının izini sürerek yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda, M.K.’yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve adli süreç devam ediyor.